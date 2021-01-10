تعادل مثير بين روما وإنتر ميلان في الدورى الإيطالي

تعادل فريق روما مع منافسه إنتر ميلان بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 17، في مسابقة الدوري الإيطالي.









جاء الهدف الأول لفريق روما في الدقيقة 17 من عمر اللقاء عن طريق لورينزو بيليجريني سددها قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت شباك حارس مرمى إنتر ميلان.









وفي الشوط الثاني، تعادل فريق إنتر ميلان عن طريق سكرينيار في الدقيقة 56 بعد كرة مقوسة من بروزوفيتش من الطرف الأيمن على رأسه ليسكنها الشباك.









ثم سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 63 ثم تعادل روما بهدف في الدقيقة 86 عن طريق جيانلوكا مانشيني.









وكان أنطونيو كونتي، المدير الفني لـ إنتر ميلان، بدأ المباراة بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش





الدفاع: ماتيو دارميان – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار - أشرف حكيمي





الوسط: أليساندرو باستوني – أرتورو فيدال – نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش





الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز









ويتواجد على مقاعد البدلاء:





دانيلي باديلي – أندري رادو – ألكسندر كولاروف – أشلي يونج – روبيرتو جاليارديني – ستيفانو سينسي – إيفان بريزيتش – كريستيان إريكسن – أليكسس سانشيز.









بينما جاء تشكيل روما كالتالي:





حراسة المرمى: باو لوبيز





الدفاع: مانشيني - سمولينج - إيبانيز - سبينازولا





الوسط: كارسدروب - فييار - فيرتو





الهجوم: ميختاريان - دزيكو - بيلجريني









كان إنتر ميلان سقط أمام مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، بينما فاز روما على كرتوني بنتيجة 3 -1.









يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وروما في مسابقة الدوري الإيطالي، كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 -2.









ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 40 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الثالث بـ 37 نقطة.









وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.