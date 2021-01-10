خبيرة أبراج: فرص زواج مواليد شهر مايو في 2021 جيدة

قالت عزة العبادي، خبيرة الأبراج، إن مواليد شهر مايو ستكون لديهم حظوظ جيدة في عام 2021 وفرص الزواج لهم جيدة، ومن ينفصل منهم سيحدث ذلك بدون أي مشكلات كبيرة، فالأمور ستحل بهدوء، أما مواليد شهر يونيو فإن الأمور ستكون متعثرة منذ بداية العام، لكنها ستتحسن من بداية فصل الصيف، ويفضل إذا كانوا من راغبي السفر أن يأجلوه إلى النصف الثاني من العام، أما مواليد يوليو فإن الأمور ستتحسن لديهم مع بداية شهر ميلادهم، وسيكون لديهم تحسن في الجانب العاطفي وفرص جيدة للارتباط.









وأضافت "خبيرة الأبراج"، خلال استضافتها فى برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تأثير عام 2021 هو رقم 5، الذى يعبر عن التكنولوجيا، التطورات والارتباطات العاطفية، حيث إن هذا العام سيشهد العديد من الزيجات، موضحة أن أيضا سوف تشهد حالات طلاق عديدة ولكنها تتم فى هدوء.



