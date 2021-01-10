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خبيرة أبراج: فرص زواج مواليد شهر مايو في 2021 جيدة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:03 م
عزة العبادي
عزة العبادي
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ياسمين القصاص
قالت عزة العبادي، خبيرة الأبراج، إن مواليد شهر مايو ستكون لديهم حظوظ جيدة في عام 2021 وفرص الزواج لهم جيدة، ومن ينفصل منهم سيحدث ذلك بدون أي مشكلات كبيرة، فالأمور ستحل بهدوء، أما مواليد شهر يونيو فإن الأمور ستكون متعثرة منذ بداية العام، لكنها ستتحسن من بداية فصل الصيف، ويفضل إذا كانوا من راغبي السفر أن يأجلوه إلى النصف الثاني من العام، أما مواليد يوليو فإن الأمور ستتحسن لديهم مع بداية شهر ميلادهم، وسيكون لديهم تحسن في الجانب العاطفي وفرص جيدة للارتباط.


وأضافت "خبيرة الأبراج"، خلال استضافتها فى برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تأثير عام 2021 هو رقم 5، الذى يعبر عن التكنولوجيا، التطورات والارتباطات العاطفية، حيث إن هذا العام سيشهد العديد من الزيجات، موضحة أن أيضا سوف تشهد حالات طلاق عديدة ولكنها تتم فى هدوء.

وأشارت "العبادى"، إلى أن مواليد شهر أغسطس لديهم حظوظ عاطفية ومادية جيدة، ولكن الأمور العملية غير مستقرة، لكن مع بداية الجزء الثاني من العام ستستقر الأمور، فيما سيكون عام 2021 عملي لمواليد شهر سبتمبر، وسيوفق مواليد هذا الشهر في الجانب المادي والعملي، أما على الجانب العاطفي فسيكون لديهم تسوية عاطفية.

وأوضحت، أن تشهد الفترة من شهر يناير حتى 15 مارس توتر كبير جدا، لافتة إلى أن سوف تقل أعداد الإصابات بفيروس كورونا من 15 مارس حتى دخول فصل الربيع فى شهر يونيو، مكملة أن يتم الوصول إلى لقاحات لهذا الفيروس من شهر سبتمبر حتى شهر نوفمبر، ولكن خلال هذه الفترة عجلة العمل تقل سرعة إلى حد ما.

ولفتت إلى أن المميز فى عام 2021 هو عدم تراجع كوكب الزهرة، الذى كان تراجعه يؤدى إلى تعطلات فى الارتباطات العاطفية، فلذلك يكون هذا العام ملئ الارتباطات العاطفية والزيجات.

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