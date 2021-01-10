تعرف على قرارات النيابة بعد حريق مصنع ملابس سيدي جابر

أصدرت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، عددًا من القرارات بعد حريق مصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية التابعة لقسم شرطة سيدي جابر، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 أخرين.

وقررت النيابة سرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبنى المصنع ووضع تقرير يفيد مدى سلامته الإنشائية، والتحفظ على ملف المصنع بحى شرق وإحضاره للنيابة العامة للاطلاع على التراخيص ومدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

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كما قررت استعجال تقرير الحماية المدنية، وتحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين بالمستشفى، والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب توقيع كشف مفتش الصحة عليها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع شاتورنا الملابس، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع دائرة قسم الشرطة.

علي الفور، هرع ضباط مباحث القسم وقوات حماية المدنية بمعداتها و4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف الي مكان الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، بعد ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق وحدوث ماس كهربائي بالطابق الأخير علي أثره اشتعال الغرفة أثناء تواجد العمال.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 عمال ومصرع شخص، أثناء محاولته إنقاذ العمال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.