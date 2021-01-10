عادل إمام وليلى علوي ومحمد رمضان.. كيف نعى نجوم الفن الراحل هادي الجيار

نعى الفنان "محمد صبحي" صديقة الفنان القدير هادي الجيار، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنان الراحل، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع.. هادي الجيار.. صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية، بكل الأسي والحزن والأم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان".





هاني رمزي

ونعى الفنان هاني رمزي، الفنان القدير هادي الجيار، ونشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا: "ورحل القلب الطيب الفنان الكبير هادى الجيار عزائى لكل أسرته ولكل محبيه فى مصر والعالم العربى .. هادي الجيار".





وفاء عامر

ونعت الفنانة وفاء عامر الفنان هادي الجيار، وعلقت وفاء على الصورة قائلة:"هادي الجيار الجدع الهادئ المحترم اللهم اغفر له و ارحمه"





محمد رمضان