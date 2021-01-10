ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا يرحمه.. سامح حسين ينعى هادي الجيار.. شاهد

الأحد 10/يناير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نعى سامح حسين ، الفنان القدير هادي الجيار، الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما".

ونشر سامح حسين صورة للفنان هادى الجيار من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلق عليها قائلا: "البقاء لله .. ربنا يرحمه يارب ".


يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

وكان الفنان هادى الجيار انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان هادي الجيار بـ فيروس كورونا

موعد ومكان جنازة الفنان هادي الجيار

تشييع جنازة الفنان هادي الجيار بمسجد الشرطة

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل هادي الجيار

انهيار شقيقة هادي الجيار بالبكاء خلال صلاة الجنازة في مسجد الشرطة.. فيديو

نوبات بكاء لأقارب هادي الجيار خلال تشييع جثمانه.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. تشييع جثمان والدة حسن الرداد بدمياط

شاهد.. اللقطات الأولى للحظة انهيار عقار شارع الصحافة بوسط البلد

مكون من ٣ طوابق.. تفاصيل انهيار عقار بالقرب من وسط البلد.. صور

لعشاق الشعبي .. 3 وصفات مختلفة لعمل الطعمية

نجم الأهلي السابق يسخر من "إعلامي" قارن إمام عاشور بـ ميسي

مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادثى تصادم بالقليوبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار فيتامين هـ.. الصداع والطفح الجلدي الأبرز

تسهل دخول العدوى بالجسم.. طبيبة تحذر من قائمة أطعمة في ظل كورونا

دراسة تكشف عن مادة متواجدة في النباتات تحمي من 11 مرضا.. أبرزها السرطان