ربنا يرحمه.. سامح حسين ينعى هادي الجيار.. شاهد

، الفنان القدير هادي الجيار، الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما".

ونشر سامح حسين صورة للفنان هادى الجيار من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق عليها قائلا: " البقاء لله .. ربنا يرحمه يارب ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



