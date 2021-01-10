وفاة حالتي كورونا بمستشفى شبين القناطر المركزي

كشف مصدر مسئول بمستشفى شبين القناطر المركزي أن المستشفى سجل اليوم وفاة حالتين متأثرين بفيروس كورونا أحدهما يبلغ من العمر 61 عاما، والآخر 70 عاما.





وأشار المصدر إلى أن المستشفى تستقبل حالات الإصابات بكورونا حيث تم الفرز بين الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز وأخرى يتم عزلها منزليا مع تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.





وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية قد اعلنت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.





وقالت الصفحة " بمزيد من الحزن والأسى، ننعي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والذي وافته المنية بمستشفي العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.





يذكر أن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قد اصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتم نقله من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها ثم تم نقله الى مستشفى العجوزة بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية.





من ناحية اخرى واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية حملات متنوعة على الأماكن المختلفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعدد من المواقف وفقا لقرارات مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات الفورية على عدم ارتداء المواطنين للكمامات في الشوارع.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





واضاف محافظ القليوبية انه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع".





ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.