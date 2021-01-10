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منوعات

ترتيب أقوى جوازات السفر في العالم والأسوأ.. تفاصيل

الأحد 10/يناير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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نهى حمدي
باتت أيام التنزه في المطارات ، وإخراج جواز السفر ، ثم التنقل في رحلة إلى أي مكان يريده المرء ، في الوقت الحالي ، ذكرى بعيدة، حيث حولت جائحة كورونا مشهد السفر، على الأرجح لعقود ماضية.

ووسط هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه عالم السفر، فقد أصدر مؤشر Henley Passport ، الذي يقيس بشكل دوري أكثر جوازات السفر ملاءمةً للسفر في العالم ، أحدث تقرير له، وتحليلًا لما قد ينتظرنا في المستقبل.

يستمر المواطنون الآسيويون في امتلاك أقوى وثائق سفر في العالم، فقد احتلت اليابان مرة أخرى صدارة قائمة المتصدرين ، حيث تقدم إمكانية الوصول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 191 وجهة حول العالم.

وجاءت سنغافورة في المركز الثاني برصيد 190 درجة، وترتبط كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثالث برصيد 189 درجة.

بعد ذلك بقليل في المراكز العشرة الأولى ، تحتل نيوزيلندا المرتبة السابعة ، مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 185 وجهة ، بينما تحتل أستراليا المرتبة الثامنة ، مع إمكانية الوصول إلى 184 وجهة.

فيما تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 16 في التصنيف ، مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة / تأشيرة عند الوصول إلى 173 وجهة. هذا ارتفاع مذهل عن موقعه عندما بدأ المؤشر في عام 2006 ، عندما احتلت الإمارات المرتبة 62 ، مع إمكانية الوصول إلى 35 درجة فقط.

أفضل جوازات سفر لعام 2021 بالترتيب:
 1- اليابان
2- سنغافورة.
3- كوريا الجنوبية و ألمانيا 
4- إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورج
5- الدنمارك والنمسا
6- السويد وفرنسا والبرتغال وأيرلندا وهولندا
7- سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا
8- اليونان ومالطا وجمهورية التشيك وأستراليا
9- كندا
10- هنغاريا

أسوأ جوازات السفر
تتمتع العديد من البلدان حول العالم بإمكانية الوصول إلى أقل من 40 دولة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول. وتشمل هذه:
103- كوريا الشمالية (39 وجهة)
104- ليبيا ونيبال (38)
105- الأراضي الفلسطينية (37)
106- الصومال واليمن (33)
107- باكستان (32)
108- سوريا (29)
109- العراق (28)
110- أفغانستان (26)

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