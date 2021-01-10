جامعة طنطا تتقدم 202 مركز عالمي في تصنيف ويبومتركس الإسباني للاستشهادات المرجعية

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، تقدم جامعة طنطا عالميًا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير ٢٠٢١ ٢٠٢ مركز عن ترتيب يناير السابق، حيث حققت الجامعة المركز ٧٥٧ عالميًا بدلا من المركز ٩٥٩ طبقًا للنسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف والتي تم إعلانها يوم ٦ يناير الماضى.

وأكد ان الجامعة تقدمت على المستوى المحلي حيث حققت المركز الخامس بين ٣٥ جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.





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وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة ظهرت ضمن أفضل ٢٠٪ من الجامعات المشاركة والتي يبلغ عددها ٣٨٠٠ جامعة، وتقدمت على الكثير من الجامعات العالمية مثل جامعة كلاركسون الأمريكية ولا لاجونا الاسبانية وجامعة ايداهو الأمريكية وجامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دي مونتفورت البريطانية.





وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة بلغ في هذا الإصدار ١٦٧٩٠٥ بفارق ١١١٨٣ عن نسخة يوليو الأخيرة مؤكدًا أن هذا التقدم نتيجة لجهود الجامعة المستمرة في تشجيع الباحثين لإنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها في مجالات دولية ذات معامل تأثير عال.





وأوضحت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير وحدة التصنيف الدولي أن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي المعتمد دوليًا من خلال جوجل اسكولار للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى ٣٠ ألف جامعة من ٢٠٠ دولة عالمية.



