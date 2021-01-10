حملة نظافة على المسار السياحي في الأقصر.. صور

وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بمدينة البياضية وتوسعة طريق المسار السياحي.
لذلك قامت رئاسة مدينة البياضية بالتنسيق مع ادارة الموارد المائية برئاسة المهندس صالح ابراهيم، والمهندس محمد حسين برفع مخلفات وناتج تطهير المجري المائى على طول المسار السياحى،
كما تابعت قرية الروافعة، أعمال نظافة وتجميل المنطقة بدءا من كمين البغدادي حتى كوبرى الجمالين.
جدير بالذكر أن محافظ الأقصر، قد اطلق اشارة البدء فى توسعة طريق المسار السياحي منذ أقل من اسبوعين لخدمة أهالي المحافظة والزائرين للمحافظة لاستيعاب الكثافة المرورية والاتوبيسات السياحية والسيارت الخاصة.
كما قامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، وبلغ اجمالي ما تم رفعه ٤٥ طن مخلفات، وجارى استمرار أعمال تطوير الطريق حتى نهايته.