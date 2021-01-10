حملة نظافة على المسار السياحي في الأقصر.. صور

وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بمدينة البياضية وتوسعة طريق المسار السياحي.





لذلك قامت رئاسة مدينة البياضية بالتنسيق مع ادارة الموارد المائية برئاسة المهندس صالح ابراهيم، والمهندس محمد حسين برفع مخلفات وناتج تطهير المجري المائى على طول المسار السياحى،

كما تابعت قرية الروافعة، أعمال نظافة وتجميل المنطقة بدءا من كمين البغدادي حتى كوبرى الجمالين.





جدير بالذكر أن محافظ الأقصر، قد اطلق اشارة البدء فى توسعة طريق المسار السياحي منذ أقل من اسبوعين لخدمة أهالي المحافظة والزائرين للمحافظة لاستيعاب الكثافة المرورية والاتوبيسات السياحية والسيارت الخاصة.