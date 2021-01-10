إسبانيا ترزح تحت الثلج.. وتوقعات بموجة برد جديدة غير مسبوقة.. فيديو

عرضت قناة euronews عــربي تقرير فيديو من إسبانيا يوضح حالة الطقس الصعب الذى تعانى منه البلاد.

وجاء فى الفيديو قيام المعدات الحديدية بجرف الثلج من الشوارع حتى يستطيع المواطنون المرور.

وكشفت القناة أن إسبانيا ترزح تحت الثلج وتوقعات بموجة برد جديدة غير مسبوقة.

وكثفت السلطات الإسبانية جهودها اليوم الأحد لمواجهة عاصفة ثلجية، لإزالة الثلوج في مدريد وفي قسم من إسبانيا قبل وصول موجة برد غير مسبوقة جديدة.

وحث الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، اليوم الأحد، مواطنيه على توخي الحذر الشديد حيث تتعرض البلاد لأسوأ عاصفة ثلجية تشهدها منذ نصف قرن.





وفي رسالة على الحساب الرسمي للعائلة الملكية الإسبانية، أعرب كل من الملك فيليبي والملكة ليتزيا عن مشاركة حزنهما اللذين يشعران به مع ضحايا العاصفة الثلجية، وطالبا بالحذر الشديد ضد مخاطر تراكمات الثلوج والجليد.





كما أعربا عن اهتمامهما بمحنة "المتضررين" وقالا إنهما يشاركان السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية مخاوفها العميقة.





وضربت العاصفة "فيلومينا" إسبانيا أمس، وسرعان ما غطى الجليد معظم الجزء الأوسط من البلاد.





وغمرت الثلوج بعض المناطق بارتفاع بلغ حوالي 8 بوصات في أقل من 24 ساعة. وتوقفت حركة المرور في العاصمة مدريد بينما كانت هناك حاجة في بعض المناطق للمساعدة العسكرية لتنظيف الطرق.





ولقي 4 أشخاص مصرعهم منذ أن تسببت العاصفة "فيلومينا" في سقوط أعداد هائلة من الناس في أجزاء كثيرة من البلاد خلال الأيام الماضية.





كما تضررت خدمات السكك الحديدية مع عدم وجود قطارات تعمل داخل العاصمة أو خارجها. كما تم تعليق الرحلات الجوية في مطار باراخاس في مدريد مع اشتداد سوء الأحوال الجوية.





ويتوقع خبراء الأرصاد أن تظل درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد أقل من درجة التجمد خلال الأيام القليلة المقبلة مع توقع انخفاضات تصل إلى سالب 10 في الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من إسبانيا.



