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فن

بدعاء.. أحمد السقا ينعى الفنان هادي الجيار.. شاهد

الأحد 10/يناير/2021 - 06:30 م
هادي الجيار
هادي الجيار
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محمد بدران

نعى الفنان احمد السقا، الفنان القدير هادي الجيار، الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر يناهز 71 عاما"

ونشر احمد السقا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل وعلق قائلًا: "#هادي_الجيار‬⁩ ‏اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”. “اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره و أهلًا خيرًا من أهله و ذرية خيرًا من ذريته و زوجًا خيرًا من زوجه”."

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

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