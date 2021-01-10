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منوعات

عضو بالحزب الديمقراطي يوضح سبب إغلاق تويتر حساب دونالد ترامب

الأحد 10/يناير/2021 - 06:40 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في الآونة الأخيرة حذف موقع التغريدات تويتر الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد الأحداث المروعة التي وقعت في ساحة الكونجرس الأمريكي والتي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين، بعد مناشدة ترامب أنصار التظاهرة أمام الكونجرس لادعائه تزوير الانتخابات.



وتعقيبا على هذا الأمر قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، إنه كان على موقع التواصل تويتر إغلاق وحذف حساب الرئيس السابق ترامب وذلك بسبب استخدام حسابه للتحريض وأعمال العنف.



ويوضح عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي في حديثه لموقع صدى البلد، أن ترامب كان يدون تغريدات عنصرية تحريضية ضد خصومه وكانت تدفع مؤيديه للقيام بأعمال عنف كالتي شاهدها العالم أمام الكونجرس.



ويضع مهدي عفيفي، مسؤولية موت ضحايا متظاهري الكونجرس على عاتق  ترامب وذلك لدفع مؤيديه للتظاهر أمام الكونجرس، وتحريضهم على اقتحامه ليخلف هذا الأمر العديد من الضحايا ، لافتا الى أن ترامب شخصية غير مسؤولة عن حد تعبيره والذي تسبب في الكثير من المشاكل السياسية داخل وخارج أمريكا.

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