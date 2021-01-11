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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. "دبي الجنوب" تستقطب 650 شركة جديدة لمجمع الأعمال خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:02 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

 

أعلنت "دبي الجنوب" - أكبر مشروع حضري يركز على قطاعات الطيران و اللوجستية والعقارات - استقطاب مجمع الأعمال التابع لها 650 شركة جديدة إضافة إلى تأجير مساحة قدرها 945,488 قدما مربعة خلال العام 2020 الماضي رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الشركات.

 

وطرحت "دبي الجنوب" - نظرا لتأثير جائحة " كوفيد – 19 "وفقا لوكالة انباء الامارات على قطاعات الأعمال في العام الماضي- مجموعة من الحزم التحفيزية لدعم مجتمع الأعمال المتنامي ومساعدة عملائها في مجمع ومركز الأعمال بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي الجائحة ونجحت هذه الحزم في محافظة المجمع على ما نسبته 90 في المائة من الشركات العاملة فيه.

 

وقال سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب إن العام الماضي كان استثنائيا للجميع وأثرت تحديات الجائحة على معظم الصناعات والقطاعات حول العالم .. معربا عن سروره ببداية عودة الأسواق إلى مستويات ما قبل الجائحة حيث يدعم مجمع الأعمال في دبي الجنوب تطلعات العملاء المحتملين وستواصل المؤسسة من جانبها خدمة عملائها ودفع آليات الابتكار ودعم جهود الإمارة الهادفة لتعزيز اقتصادنا الوطني بعد الجائحة.

 

وأضاف الزفين نقوم حاليًا بتطوير طابق إضافي لمركز الأعمال و ذلك لتلبية الطلب المتزايد وسيكون جاهزًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

 

يشار إلى أن مجمع الأعمال في دبي الجنوب يوفر مساحات مكتبية متطورة في بيئة مثالية تضمن للشركات ممارسة عملياتها بسهولة ويجذب المجمع قاعدة متنوعة من العملاء في مختلف القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتأمين والتعليم والألعاب الإلكترونية وصمم المجمع لمساعدة الشركات على تحقيق النمو بدءا من الشركات الناشئة وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تحصل على مجموعة كاملة من الخدمات والحلول الفعالة من حيث التكلفة المناسبة لاحتياجاتها.

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