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مرأة

بماكياج لامع.. سارة الشامي بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

الأحد 10/يناير/2021 - 08:15 م
سارة الشامي
سارة الشامي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمال ملامحها

وظهرت بها سارة الشامي، ببلوفر اوفر سايز باللون البيج والبني، ومطعم بنقشات صغيرة ومميزة لتبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على الوان النيون الربتقالية التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون اللأورنج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتبرز جمال انوثتها واناقتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط ذهبي اللون لأكمال ظهورها.

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