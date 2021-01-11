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برلمان

برلماني عن وضع أول كاميرا فضائية: الدولة تحقق نجاحات غير مسبوقة في مجال التكنولوجيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:02 ص
أول كاميرا فضائية
أول كاميرا فضائية
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القسم السياسي
ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تكنولوجيا الفضاء من خلال الانجازات التي حدثت لأول مره في عهده، مشيرًا إلى  أن تثبيت مصر لكاميرا على محطة الفضاء الدولية يؤكد دورها الفعال في تحقيق ذلك.


وأضاف "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة في السنوات الأخيرة قامت بتسليط الضوء على مجال علوم الفضاء نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، لافتًا إلى أنها قامت بإنشاء وكالة فضائية من أجل متابعة كافة المجريات هناك بالإضافة إلى وضع قوانين لمتابعة هذا الملف .


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تهتم بمجال العلوم الفضائية نظرًا لمساهمته في تنفيذ خطتها اتجاه تكوين شبكة موحدة الكترونية لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، مؤكدًا أن الفترة القادمة نشهد على انتعاش المجال التكنولوجي في مصر .

وتابع: " المستقبل الآن أصبح لتكنولوجيا فكافة المؤسسات والجهات في الدولة أصبحت تتعامل بالأساليب التكنولوجية الحديثة والتقفنيات المتعددة".

يذكر أن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، قال إن مصر هي أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط يكون لها حمولة فضائية "كاميرا" لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية؛ مما يؤكد قدرة العلماء والباحثين المصريين العلمية والعملية في المجال الفضائي.


وأكد القوصي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي معه ومع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ، أن مصر تخطو خطوات غیر مسبوقة في مجال تكنولوجيا الفضاء بدعم قوي من الرئیس السيسي؛ إيمانًا منه بأهمية علوم الفضاء في تحقیق التنمیة المستدامة للدولة المصرية. 
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