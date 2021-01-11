قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة عمل طبق فواكه البحر المشوي.





المقادير..

4 جسم حبار كبير منظف

32 جمبري متوسط مقشر ونترك ذيول سليمة ونزيل الأمعاء من الظهر

6 شريحة سمك فيليه أبيض متماسك مقطعة إلى قطع 5 سم

1/4 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ليمون أنصاف للتقديم

زعتر طازج للتقديم

بقدونس للتقديم

سلطة خضراء للتقديم

خبز يابس للتقديم

مقادير المايونيز بالثوم وزيت البابريكا..

1 كوب مايونيز بالثوم

1 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة شاي زيت زيتون بكر ممتاز

1 1/2 ملعقة شاي بابريكا





خطوات التحضير..

قدمى لعائلتك وأصدقائك أشهى وأطيب الأطباق البحرية إليكى طبق فواكه البحر المشوي مع مايونيز بالثوم وبابريكا مدخنة وليمون ذات مذاق مميز ورائع وإليك الطريقة .





تحضير طبق فواكه البحر المشوي..

يقطع الحبار نصفين بالطول و نعمل شقوق داخل الحبار بزاوية ثم يقطع قطع عرضها 3 سم و يوضع الحبار والجمبري و السمك في طبق و يقلب الثوم والزيت و عصير الليمون والزعتر والبقدونس في طبق منفصل و يتبل بالفلفل ثم يضاف للمأكولات البحرية و تقلب لتغطي و تغطي و تبرد لمدة 15 دقيقة.





تسخن شواية على نار المتوسط و يطهى عليها السمك لمدة 3 إلى 4 دقائق لكل جانب حتى مجرد ينضج ثم يطهى عليها الجمبري و الحبار و يقلب لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى يحمر الجمبري و ينضج الحبار ثم توضع المأكولات البحرية على طبق التقديم وتتبل بالملح والفلفل.





طريقة المايونيز بالثوم وزيت البابريكا...