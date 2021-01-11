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طريقة عمل طبق فواكه البحر المشوي

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة عمل طبق فواكه البحر المشوي.

المقادير..
4 جسم حبار كبير منظف
32 جمبري متوسط مقشر ونترك ذيول سليمة ونزيل الأمعاء من الظهر
6 شريحة سمك فيليه أبيض متماسك مقطعة إلى قطع 5 سم
1/4 كوب زيت زيتون بكر ممتاز
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ليمون أنصاف للتقديم
زعتر طازج للتقديم
بقدونس للتقديم
سلطة خضراء للتقديم
خبز يابس للتقديم
 
مقادير المايونيز بالثوم وزيت البابريكا..
1 كوب مايونيز بالثوم
1 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة شاي زيت زيتون بكر ممتاز
1 1/2 ملعقة شاي بابريكا

خطوات التحضير..
قدمى لعائلتك وأصدقائك أشهى وأطيب الأطباق البحرية إليكى طبق فواكه البحر المشوي مع مايونيز بالثوم وبابريكا مدخنة وليمون ذات مذاق مميز ورائع وإليك الطريقة .

تحضير طبق فواكه البحر المشوي..
يقطع الحبار نصفين بالطول و نعمل شقوق داخل الحبار بزاوية ثم يقطع قطع عرضها 3 سم و يوضع الحبار والجمبري و السمك في طبق و يقلب الثوم والزيت و عصير الليمون والزعتر والبقدونس في طبق منفصل و يتبل بالفلفل ثم يضاف للمأكولات البحرية و تقلب لتغطي و تغطي و تبرد لمدة 15 دقيقة.

تسخن شواية على نار المتوسط و يطهى عليها السمك لمدة 3 إلى 4 دقائق لكل جانب حتى مجرد ينضج ثم يطهى عليها الجمبري و الحبار و يقلب لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى يحمر الجمبري و ينضج الحبار ثم توضع المأكولات البحرية على طبق التقديم وتتبل بالملح والفلفل.

طريقة المايونيز بالثوم وزيت البابريكا...
يسخن الزيت في طاسة صغيرة على نار متوسطة ثم يضاف البابريكا ويقلب لمدة 1 دقيقة ثم يوضع جانبًا ليبرد تمامًا و يقلب المايونيز بالثوم مع عصير الليمون في طبق ويتبل بالملح والفلفل و يغطى لحين التقديم .
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