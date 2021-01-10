محدش هيبني بمزاجه.. أحمد موسى: لا عشوائية بعد اليوم

أكد الإعلامى أحمد موسى، عدم حدوث أى عشوائية فى مصر بعد اليوم عقب صدور اشتراطات البناء.





وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه بعد إصدار ضوابط البناء لن يتم السماح بالبناء في أماكن معينة بعشوائية.





وقال أحمد موسى "مش هنشوف حد بعد كده بيبنى بيت بمزاجه، واللى كان بيحصل خلال السنين اللى فاتت مش هيحصل تانى، لان الدولة تنشئ حاليا أماكن مخططه لتحسين الخدمات".





واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشددًا على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع.

واستعرض الوزراء والمسئولون عن المنظومة الجديدة، خلال اجتماعهم مع الرئيس، جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.