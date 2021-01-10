ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لرصد أي مخالفات مستقبلية في البناء

الأحد 10/يناير/2021 - 09:37 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لرصد أي مخالفات في البناء تحدث مستقبلا.

وأضاف د. عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن إنشاء هذه القاعدة يأتي في إطار تنظيم وتقنين وإعادة هيكلة منظومة إصدار وتراخيص البناء، موضحا أنه سيتم إصدار رقم قومي لكل شقة لإعادة الضوابط والحوكمة في المنظومة العقارية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه مع نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من هذا المشروع ، مشيرا إلى انه مع بداية العام القادم سيكون لدينا رقم قومي لأي عقار في مصر.

وأضاف أنه تم مناقشة هيكل كل تفاصيل منظومة التراخيص بمصر خلال الاجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد منظومة لحصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو طلعت خلال قمة «تكني»: تكلفة المرحلة الثانية للبنية التحتية للاتصالات 300 مليون دولار

هالة السعيد: تطوير 250 مركزا تكنولوجيا تقدم 120 خدمة على مستوى الدولة

الحكومة: تكويد الطرق والمنشآت.. وقاعدة بيانات للأصول المستغلة والمؤجرة في المحافظات

عبر الفيديو.. وزيرا الكهرباء والاتصالات يوقعان بروتوكول تطوير منصة مصر الرقمية

لتحقيق الإدارة الرشيدة.. رئيس الوزراء يتابع مشروع حصر الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي للعقارات

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية وتكويد العقارات

ترشيحاتنا

5 منتخبات دولية جديدة مشاركة في بطولة كأس العالم لليد تصل القاهرة غدا

الإمارات تعلن انتهاء الخلاف مع قطر

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يسخر من إعلامي قارن إمام عاشور بـ ميسي.. موعد عودة محمود وحيد والسولية وأجايي.. وأنباء جديدة عن مفاوضات سيرينو

اعتذرولي.. أشرف زكي يكشف كواليس جلسته مع باسم سمرة ورحاب الجمل

زيدان يفاضل بين محمد صلاح وسون

هبة البشبيشي تكشف عن دولة أفريقية قادرة على حل أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان تبهر متابعيها على إنستجرام

دراسة صينية.. عرض واحد يستمر 6 أشهر لمرضى كورونا بعد التعافي

بإطلالة كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام