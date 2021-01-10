وزير الاتصالات: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لرصد أي مخالفات مستقبلية في البناء

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لرصد أي مخالفات في البناء تحدث مستقبلا.





وأضاف د. عمرو طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن إنشاء هذه القاعدة يأتي في إطار تنظيم وتقنين وإعادة هيكلة منظومة إصدار وتراخيص البناء، موضحا أنه سيتم إصدار رقم قومي لكل شقة لإعادة الضوابط والحوكمة في المنظومة العقارية.





وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه مع نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من هذا المشروع ، مشيرا إلى انه مع بداية العام القادم سيكون لدينا رقم قومي لأي عقار في مصر.





وأضاف أنه تم مناقشة هيكل كل تفاصيل منظومة التراخيص بمصر خلال الاجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد منظومة لحصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقار.