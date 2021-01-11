عميد اقتصاد القاهرة: طرح باقي المقررات اون لاين وإجراء الامتحانات بهذه الطريقة





وأشار "السعيد" إلى أنه بالنسبة لطريقة اجراء الامتحانات فهي متوقفة على الظروف الصحية حينها ، فليس هناك تأكيد على موعد أو طريقة معينة لإجراء الاختبارات ، لذلك سيتم الانتظار حتى وقت انعقادها وتحديد الطريقة التي ستقام بها ، سواء من خلال المنصات الالكترونية ، أو حضوريا في مقر الكلية .



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وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات ومعاهد الجامعة، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بمقر الجامعة ، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من تعقيم المدرجات ومقر الكليات يوميا والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا ، و الاستمرار في توعية الطلاب بالفيروس وطرق الحفاظ على صحتهم .

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والتأكد من وجود الكوادر الطبية المُدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتهم وجدولة عملهم لضمان الاستمرار في العمل دون أي نقص، كما وجه العمداء أيضًا بتطبيق الطرق المُثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات الحضورية.

وأوضح خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أنه تم وقف الانشطة الطلابية نظرا للظروف الراهنة التي نمر بها ، مضيفا أنه تم تدريب الطلاب على الامتحانات الأونلاين طوال الفصل الدراسي ، كما أنه تم عقد امتحانات "الميد تيرم" بهذه الطريقة لذلك هناك تأهيل كاف للطالب على كيفية استخدامه لهذه المنصات.