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توك شو

فيروس كورونا يفرض نفسه| مجلس الوزراء يكشف أكثر الوزارات نصيبا من الشكاوى في 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 11:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظمة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إن فيروس كورونا فرض نفسه على نوعية الشكاوى التي استقبلها صندوق شكاوى مجلس الوزراء خلال عام 2020 لكنهم استطاعوا استيعاب هذه الشكاوي، مشيرا إلى أن الوزارات الأكثر نصيبا من الشكاوى كانت وزارات القوى العاملة والتضامن والتموين والإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأضاف"الرفاعي"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن وزارة الصحة حققت نسبة انجاز كبيرة للغاية فى الشكاوي التي تلقتها خلال العام المنصرم نظرا لطبيعة الاستغاثات.

وأشار مدير منظمة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إلى أن هناك شكاوي بسيطة يكون التعامل معها سريعا وبسيطا، وهناك شكاوى أخرى تتعلق بموضوعات تتطلب الفحص والتداول لأكثر من جهة، وأصبح هناك تنوع فى الشكاوي المسجلة لان جميع الجهات الحكومية مرتبطة بالمنظومة فى المحافظات والهيئات.
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