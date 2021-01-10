فيروس كورونا يفرض نفسه| مجلس الوزراء يكشف أكثر الوزارات نصيبا من الشكاوى في 2020

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظمة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إن فيروس كورونا فرض نفسه على نوعية الشكاوى التي استقبلها صندوق شكاوى مجلس الوزراء خلال عام 2020 لكنهم استطاعوا استيعاب هذه الشكاوي، مشيرا إلى أن الوزارات الأكثر نصيبا من الشكاوى كانت وزارات القوى العاملة والتضامن والتموين والإسكان والمجتمعات العمرانية.





وأضاف"الرفاعي"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن وزارة الصحة حققت نسبة انجاز كبيرة للغاية فى الشكاوي التي تلقتها خلال العام المنصرم نظرا لطبيعة الاستغاثات.



