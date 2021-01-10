تجارة حلوان تبدأ تسليم ملفات الخريجين وسط إجراءات احترازية

اعلنت كلية التجارة و ادارة الاعمال بجامعة حلوان عن بدء تسليم ملفات خريجين دور سبتمبر وسط اجرائات احترازية من كورونا .





حيث صضرح مسؤلى شئون الطلاب بالكلية انه بدأت الكلية بتسليم ملفات دور سبتمبر للطلاب الخرجين بدور سبتمبر 2020 ،ـوذالك على فترات معينة حيث انه تم تخصيص التسليم بداية من اليوم و حتى يوم 20 فبراير للطلاب الذكور بالكلية و ابتداء من 20 فبراير يبدء تسليم الملفات للاناث .





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و اشار مسؤلى شئون الطلاب انه يتم تسليم الشهادة المؤقتة بعد استلام الملف بأسبوع .





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كما نوهت ادارة الكلية انه على الطلاب الراغبين بأستلام شهاداتهم و ملفاتهم الالتزام بالاجرائاتالاحترازية من الموجة الثانية لكورونا و ارتداء الكمامات داخل الجامعة و الالتزام بالتباعد و عدم لمس الاسطح حفاظا على صحتهم .







