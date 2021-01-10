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تعليم

تجارة حلوان تبدأ تسليم ملفات الخريجين وسط إجراءات احترازية

الأحد 10/يناير/2021 - 11:12 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت كلية التجارة و ادارة الاعمال بجامعة حلوان عن بدء تسليم ملفات خريجين دور سبتمبر وسط اجرائات احترازية من كورونا . 

حيث صضرح مسؤلى شئون الطلاب بالكلية انه بدأت الكلية بتسليم ملفات دور سبتمبر للطلاب الخرجين بدور سبتمبر 2020 ،ـوذالك على فترات معينة حيث انه تم تخصيص التسليم بداية من اليوم و حتى يوم 20 فبراير للطلاب الذكور بالكلية و ابتداء من 20 فبراير يبدء تسليم الملفات للاناث . 

و اشار مسؤلى شئون الطلاب انه يتم تسليم الشهادة المؤقتة بعد استلام الملف بأسبوع . 

كما نوهت ادارة الكلية انه على الطلاب الراغبين بأستلام شهاداتهم و ملفاتهم الالتزام بالاجرائاتالاحترازية من الموجة الثانية لكورونا و ارتداء الكمامات داخل الجامعة و الالتزام بالتباعد و عدم لمس الاسطح حفاظا على صحتهم . 


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