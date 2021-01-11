بعد توجيهات الحكومة.. برلماني: منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تحقيق التحول الرقمي لمصر

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء بخصوص إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، قائلا:"خطوة رائعة تساهم في تحقيق آمال مصر في التحول الرقمي علاوة على مساهمتها في عدد من القضايا الأخرى".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة في الفترة الأخيرة سنت تشريعات كانت بمثابة نقلة نوعية للعقارات في مصر، علاوة على قيام الدولة ببناء العديد من الوحدات السكانية التي ساهمت في حل مشكلة عدد من المناطق العشوائية، لافتا إلى ضرورة مساهمة مجلس النواب الجديد في خطة الدولة التي تهدف لتنفيذها بحلول عام 2030.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية ستساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية، قائلا:"في الفترة الماضية استطاعت مصر ان تحقق العديد من الإنجازات وقدرنا نرجع الشكل الحضاري ليها والفضل يرجع لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفترة المقبلة سنشهد ظهور عدد كبير من التطورات التكنولوجية التي ستعمل على جعل مصر تواكب العالمية".





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية.





وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، وحضر الاجتماع أيضا بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.





وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.