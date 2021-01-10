صورة أمس كانت مقصودة لأسباب.. تعليق ناري من خالد الجندي على منتقديه

علق خالد الجندي، على اللغط الذي أحدثته صورته بالأمس قائلا "هم يريدون الطعن في الرموز حتى لا يبقى هناك رموزًا تحترم في هذا البلد يريدون التشكيك في كل العلماء بداية من المؤسسة الدينية والشيخ الشعراوي وكل العلماء مش أنا بس كل الرموز الثقافية والإعلامية".
وحول الهدف من الصورة، أوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون اي": "الهدف الاساسي من الصورة ثلاثة أمور أولها إثبات أنه لا يوجد كهنوت ولا يوجد عندنا ملبس لرجال الدين ولا يوجد ما يسمى "رجال دين" بل علماء دين وهذه الرسالة التي أردت إيصالها لا تقيسوا احترامكم للرجل بملبسه ولا علمه بما يرتديه.. الملابس لا يتعلق بها علم وخلق ".
وتابع: "الصورة كانت مقصودة للاسباب السابقة، إضافة لكون الامر أنه شخصي ويخصني أني عايز أتحرر من اي ملبس يمنحني الصفة الكنهوتية فرغبتي أن أرتدي ماشئت وأنا أغيره بما أريد طالما يتسق مع الشريعة والسنة ولايمس المروة والاخلاق".
وأكمل: "أنا مراتي سويسرية وبنتي معاها الجنسية السويسرية إيه المشكلة أن ده يبقى لبسنا في طريقة معيشتنا بره؟ هل المسلم الذي يعيش في أوروبا كافر ومرتد".