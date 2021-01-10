صورة أمس كانت مقصودة لأسباب.. تعليق ناري من خالد الجندي على منتقديه

علق خالد الجندي، على اللغط الذي أحدثته صورته بالأمس قائلا "هم يريدون الطعن في الرموز حتى لا يبقى هناك رموزًا تحترم في هذا البلد يريدون التشكيك في كل العلماء بداية من المؤسسة الدينية والشيخ الشعراوي وكل العلماء مش أنا بس كل الرموز الثقافية والإعلامية".





وحول الهدف من الصورة، أوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون اي": "الهدف الاساسي من الصورة ثلاثة أمور أولها إثبات أنه لا يوجد كهنوت ولا يوجد عندنا ملبس لرجال الدين ولا يوجد ما يسمى "رجال دين" بل علماء دين وهذه الرسالة التي أردت إيصالها لا تقيسوا احترامكم للرجل بملبسه ولا علمه بما يرتديه.. الملابس لا يتعلق بها علم وخلق ".





وتابع: "الصورة كانت مقصودة للاسباب السابقة، إضافة لكون الامر أنه شخصي ويخصني أني عايز أتحرر من اي ملبس يمنحني الصفة الكنهوتية فرغبتي أن أرتدي ماشئت وأنا أغيره بما أريد طالما يتسق مع الشريعة والسنة ولايمس المروة والاخلاق".





وأكمل: "أنا مراتي سويسرية وبنتي معاها الجنسية السويسرية إيه المشكلة أن ده يبقى لبسنا في طريقة معيشتنا بره؟ هل المسلم الذي يعيش في أوروبا كافر ومرتد".