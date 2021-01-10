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أخبار العالم

أسوأ رئيس على الإطلاق .. أرنولد شوارزنيجر يشن حملة شرسة ضد ترامب | فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 11:18 م
ارنولد وترامب
ارنولد وترامب
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على صالح
انتقد حاكم كاليفورنيا الأسبق ونجم الاكشن بالسينما الامريكية أرنولد شوارزنيجر مرة أخرى الرئيس دونالد ترامب، قائلًا إنه سيُذكر بأنه "أسوأ رئيس على الإطلاق".

وأصدر شوارزنيجر رسالة فيديو إلى أتباعه يتحدث فيها عن الأحداث الأخيرة في مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم في الفوضى ، من بينهم محاربة مخضرمة في القوات الجوية وضابط شرطة.

وفي رسالته إلى الأمريكيين، التي شاركها عبر تويتر اليوم الأحد، أشار ممثل هوليوود إلى اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، حيث اقتحم آلاف من أنصار ترامب المبنى واشتبكوا مع ضباط الشرطة وأجبروا المشرعين على البحث عن ملجأ.

وقارن شوارزنيجر الأحداث يوم الأربعاء مع ليلة الكريستال في عام 1938، عندما هاجم النازيون اليهود بعنف، ولم تتدخل الشرطة لمنع المذبحة.

وتابع "الأربعاء كان يوم الزجاج المكسور هنا في الولايات المتحدة"، كان الزجاج المكسور في نوافذ مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، لكن الغوغاء لم يكتفوا بتحطيم نوافذ مبنى الكابيتول؛ لقد حطموا المثل العليا التي أخذناها كأمر مسلم به".

وانتقد ممثل هوليوود وحاكم كاليفورنيا السابق، الرئيس الامريكي ترامب، مدعيا أن فترة عمله في البيت الأبيض ستنسى قريبًا. 

كما اتهم الجمهوريين (على الرغم من عدم وصف أي شخص على وجه الخصوص) بتمكين ترامب من "أكاذيبه وخيانته".

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ووصف شوارازنيجر الرئيس ترامب بأنه زعيم فاشل، وقال "إنه سيدخل التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق" مضيفًا أن "الشيء الجيد هو أنه سيكون قريبًا غير ذي صلة مثل تغريدة قديمة."

وقرب نهاية رسالته، قام الحاكم السابق لكاليفورنيا، بسحب سيف، على ما يبدو يعود تاريخه إلى عام 1982 عندما لعب دور كونان البربري. 

وأوضح الممثل مجازًا أنه كلما غرق السيف في النار والماء، أصبح أقوى، مقارنا الفولاذ بالديمقراطية الأمريكية.

وأضاف شوارزنيجر: "إن ديمقراطيتنا مثل فولاذ هذا السيف، فكلما زاد حده، أصبح أقوى".

وكان شوارزنيجر من منتقدي ترامب لبعض الوقت. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشر مقالًا في مجلة "ذي اكونوميست" انتقد فيه تحديات ترامب لنتائج انتخابات 2020. 

ووصف الحاكم السابق لكاليفورنيا ترامب بأنه رئيس "أناني" ، وحث المشرعين على دعم مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات.
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