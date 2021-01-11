أخبار التوك شو.. الصحة تعلن انخفاض إصابات كورونا في هذا التوقيت.. خالد الجندي: أخوض حربا من أجل البلد.. واللي مالوش أعداء تافه

صورة أمس كانت مقصودة لأسباب.. تعليق ناري من خالد الجندي على منتقديه
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا المهمة، نستعرض أبرزها..
علق خالد الجندي، على اللغط الذي أحدثته صورته بالأمس قائلا "هم يريدون الطعن في الرموز حتى لا يبقى هناك رموز تحترم في هذا البلد.. يريدون التشكيك في كل العلماء بداية من المؤسسة الدينية والشيخ الشعراوي وكل العلماء مش أنا بس كل الرموز الثقافية والإعلامية".
قال الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف، إنه لم يفاجأ بالحملة التي شنها البعض ضده بسبب تغيير الملابس، مضيفا: أعلم أنني اخوض حربا من أجل بلدي وديني والعقل الحر للإنسان وكرامة كل إنسان وإنسانة.
علق الإعلامي عمرو أديب، علي فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي تواصل عملها.
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وأخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب رئيس مستشفى حميات إمبابة، إن المنظومة الطبية في مصر تمكنت من السيطرة على وضع فيروس كورونا على الأرض.
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه منذ أسبوعين يقوم متخصصون من مراكز البحوث بحصر ودراسة 500 ألف فدان جديدة بجانب مشروع مستقبل مصر الذى يضم 500 ألف فدان.
رد الإعلامي أحمد موسى، على ما يتردد من الجماعات الإرهابية، بأن أرض مشروع مستقبل مصر ليست من أملاك الدولة.
أكدت المخرجة ايناس الدغيدي، أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: "كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا فى الحمام، وفى اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعمل لى تحليل والمسحة طلعت ايجابية، وعانيت من اصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام واصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة اخرين في نفس اليوم".
قالت هبة الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا متغير على مستوى العالم، حيث وصلت الأعداد العالمية لأكثر من 87 مليون حالة ونسبة كبيرة فى الوفيات.
قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه رغم تصاعد الموجة الثانية وانتشار فيروس كورونا بسرعة أكبر فإن الشواهد تؤكد هبوطها بصورة أسرع من الموجة الأولى، مشيرة إلى أن المواطن أصبح لديه وعى كافٍ ونحتاج إلى الاستمرار في الإجراءات الوقائية.