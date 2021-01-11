أخبار التوك شو.. الصحة تعلن انخفاض إصابات كورونا في هذا التوقيت.. خالد الجندي: أخوض حربا من أجل البلد.. واللي مالوش أعداء تافه

قال

من علماء الأزهر الشريف، إنه لم يفاجأ بالحملة التي شنها البعض

بسبب تغيير الملابس، مضيفا: أعلم أنني اخوض حربا من أجل بلدي وديني والعقل الحر للإنسان

كرامة كل إنسان

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ضدهوإنسانة