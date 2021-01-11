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أستاذ طب أطفال تكشف عن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:00 ص
اصابة الاطفال بفيروس
اصابة الاطفال بفيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة سحر شاكر استاذ طب الاطفال بجامعة القاهرة ، إن إصابات فيروس كورونا في الموجة الثانية أعلى كثيرا من الموجة الأولى هذا بالإضافة إلى زيادة الإصابات في الأطفال عن الموجة الأولى .

وأضافت سحر شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولى المصرية ، غن زيادة الإصابات جاءت نتيجة تحور فيروس كورونا مشيرة الى ان الاطفال لديهم حظ اكثر من الكبار وهناك بعض الأطفال تكون حالتهم خطيرة جدا عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ومنهم الأطفال الذين يعانون من عيوب القلب الخلقية او الذين لديهم أمراض وراثية في المناعة أو الذين لديهم حساسية صدر .

وأوضحت سحر شاكر ، ان فيروس كورونا متحور والجميع يجتهد في الأبحاث العلمية  لمعرفة اسباب اصابة الاطفال بفيروس كورونا ومن ضمن الأسباب التي توصلنا إليها هي عدم اكتمال المناعة لدى الأطفال .
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