استشارى مناعة: الأشعة المقطعية أدق في تشخيص الإصابة بكورونا من المسحة

قال الدكتور أشرف عمر الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إن الأشعة المقطعية أكثر دقة من المسحة لتحديد الإصابة بـ فيروس كورونا، مشيرا الي أن العالم يتأكد من الإصابة بالفيروس بشكل قاطع من خلال هذا الأمر.





وأكد الفقي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على صدى البلد، مساء الأحد، أن منحنى انتشار وباء كورونا سينكسر مهما ارتفع عدد الإصابات متابعا أنه يجب اتباع سياسات جيدة لكي ينكسر المنحنى بشكل أسرع.





وكشف الدكتور أشرف عمر الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، تفاصيل جديدة عن السلالة الجديدة التي ظهرت لفيروس كورونا في بريطانيا.





وأضاف الفقي، أن السلالات الجديدة من كورونا أسرع انتشارا من القديمة.



