نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالعياط

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية طهما لمتابعه الحاله العامه للنظافه والأشغالات والترع والمصارف داخل القرية وللوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعه، يرافقه المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة والمهندس خيري مرسي رئيس مركز و مدينة العياط.

وشدد نائب المحافظ على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع القرية أولا بأول.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير وتوسيع ورصف شارع أبوهميلة بطول ١٢٠٠ متر بنطاق مدينة العياط ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ بالأنتهاء من تنفيذ أعمال التوسيع وازاله التعديات وذلك تمهيدا لبدء رصف الشارع ولسرعه نهو الأعمال للتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من ناحية أخري تابع نائب المحافظ حاله النظافه والأشغالات بمنطقه مزلقان مدينة العياط، والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للأستماع الي طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوى المدينة والقري