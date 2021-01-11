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فن

أخبار الفن.. القصة الكاملة لأزمة باسم سمرة ورحاب الجمل.. وتامر حسني في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:18 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها....


نالت قضية خلاف كل من الفنان باسم سمره والفنانة رحاب الجمل اهتمام كبير على مدار الساعات الماضية بعدما خرج الثنائي بتصريحات وصفها أغلب المتابعين بـ غير المنضبطة.

وأكدت الفنانتان الكبيرتان فردوس عبد الحميد وسميرة عبد العزيز في تصريحات خاصة أن ما حدث من الثنائي لا يليق، ولا يمكن قبوله من أشخاص المنتظر أنهم يعملون في حقل الإبداع.

نجح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في الصلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل داخل منزله، مساء اليوم الأحد، بعد اتهام الأخيرة لـ سمرة بتعاطي مخدر الحشيش وتعديه بالقول والفعل أثناء بروفة تحضيرية لفيلم "ديك العياط".

شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين كل من الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة على خلفية ما حدث بينهما امس فى أحد الفنادق الكبرى اثناء التحضير لفيلم جديد بعنوان "ديك العياط" حيث دخل كل منهما فى مشاجرة عنيفة. 

نشر المطرب تامر حسنى عبر حسابه على إنستجرام فيديو من كواليس تحضيراته لحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، وعلق على الفيديو، قائلًا: "من تمارين وتحضيرات حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد المقام بمصر".

أوضح محمد شفيق مدير تصوير الفيلم، محل الخلاف بين كل من باسم سمرة ورحاب الجمل، وأكد أنه سيكشف الأمور للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة تماما.
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