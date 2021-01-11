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محافظات

إزالة مقهي للتعد على حرم الري في بولاق الدكرور

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:53 ص
إزالة مقهي متعدي
إزالة مقهي متعدي علي حرم الري ببولاق الدكرور
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محمد الصاحى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور برئاسة المهندس عبدالله نور رئيس الحي، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة التصدي للتعديات وإزالتها.


وتمكنت الحملة من إزالة مقهى تم إنشاؤها بالمخالفة بجوار سور ارض الرى في شارع محمد محجوب من شارع همفرس وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


من ناحية أخرى تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية طهما لمتابعه الحاله العامه للنظافه والأشغالات والترع والمصارف داخل القرية وللوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعه، يرافقه المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة والمهندس خيري مرسي رئيس مركز ومدينة العياط.


وشدد نائب المحافظ على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع القرية أولا بأول.

إزالة مقهي للتعد على حرم الري في بولاق الدكرور
إزالة مقهي للتعد على حرم الري في بولاق الدكرور
إزالة مقهي للتعد على حرم الري في بولاق الدكرور
إزالة مقهي للتعد على حرم الري في بولاق الدكرور
إزالة مقهي للتعد على حرم الري في بولاق الدكرور
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