عضو سابق باللجنة الدولية لسد النهضة: الملف محكوم عليه بالفشل من بدايته

قال الدكتور أحمد المفتي ، عضو اللجنة الدولية لسد النهضة المستقيل ، إن تدخل الاتحاد الافريقي في الملف ليس له معني ، مشيرًا إلى أن الاتحاد الافريقي طوال الـ 17 عام ليس له أي دور، والموضوع محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ.





وعقب هاني رسلان، الم ستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " ، حول فشل مفاوضات سد النهضة في جولتها الأخيرة ، أنه في الواقع تم عرض الموضوع في مجلس الأمن ، وتحويله إلى الاتحاد الافريقي ، بإعتباره المنظمة القارية التي من المفترض أنها تعالج الأمور أولًا ، وإذا فشلت يعود الأمر مرة أخرى لمجلس الأمن .





وتساءل رسلان، هل سيعلن الاتحاد الافريقي فشله؟، مؤكدا أن الأمور حتى الآن تسير إلي الخلف وليس للأمام، والوضع يتدهور أكثر .