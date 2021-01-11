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أخبار العالم

طلب عاجل من عمدة واشنطن لـ الأمن الأمريكي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:47 ص
عمدة واشنطن
عمدة واشنطن
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شريف سيد
طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، ميريل باوزر، اليوم الإثنين، من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، تعزيزات أمنية قبيل وأثناء حفل تنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير المقبل. 

وأعبر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن سعادته بعدم تواجد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في يوم التنصيب، واصفًا الأمر بالجيد.

وابدى بايدن ، احتفاءه برؤية نائب الرئيس، مايك بينس، في حفل التنصيب المتتظر.

وقال بايدن : "يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب". 

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك.

ومن المقرر ، أن يجري حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.

وكشفت مصادر أمريكية، عن عدم تحدث نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بينس، إلى دونالد ترامب منذ اقتحام الكونجرس الأمريكي. 
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