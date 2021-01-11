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أخبار العالم

إعلامية كويتية: انشقاقات وانقسامات داخل جماعة الإخوان تنهي وجودهم

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:17 ص
جماعة الإخوان المسلمين
جماعة الإخوان المسلمين
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مـيــــس رضـــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه فى ظل وجود تحالف عربي إسلامي لم يعد هناك مكانًا لجماعة الإخوان، لافتة إلى أن عام 2021 هو عام الضربة القاضية لهم للأبد بعد 90 عاما من الفساد والانتهاكات. 

وأوضحت عائشة الرشيد، لـ "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني انشقاقات وانقسامات شديدة بعد تشتت أغلب قياداتها وفرارهم خارج مصر فضلًا عن جهود قيادة الدول الثلاث مصر، الإمارات والسعودية فى التصدي لها ولا ننسي دور شعب مصر وجيشها وشرطتها وتصديهم بجسارة، حيث كانوا خط الدفاع الأول ونجحوا فى اقتلاع جذورهم بعد عام واحد من الحكم.

وحول توقعات البعض بعودة الإخوان مجددًا فى عهد الإدارة الأمريكية الجديدة لـ جو بايدن، أكدت "الرشيد"، أنه لن يحدث أن يعود الإخوان لسدة الحكم مرة أخري سواء فى عهد بايدن أو غيره، لافتة إلى أن بايدن لن يستمر فى الحكم طويلًا بسبب الحرب الأهلية التى دقت طبولها من الآن. 
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