احذر.. أخطاء تدمر سيارتك

هناك الكثير من الأشياء التي تقوم بها يمكنها أن تدمر سيارتك، وتقصر عمرها الإفتراضي، وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد "أبرز العادات السيئة التي تقوم بها تساهم في تدمير سيارتك.



1- عند ملئ زيت المحرك بطريقة خاطئة في السيارة لأن الزيت يفقد لزوجته ، ويؤدي إلى تلفه على مر الزمان .



2-عدم إيقاف المحرك عند الإنتظار مع تشغيل جهاز التكييف ، ويعد هذا الامر من أكثر الاسباب التي تؤدي إلى تلف السيارة لأنه لابد من إعطاء محرك السيارة وقت كافي لكي يهدأ ، بالإضافة إلى تشغيل جهاز التكييف والسيارة في وضع الانتظار يؤدي إلى تلف المحرك .



3-ضبط هواء الإطارات الغير صحيح ، وهو إحدى العادات الخاطئة ، والتي يقع فيها معظم الناس ، فلا أحد يعرف أنها تؤثر على عفشة السيارة.



4-ضرورة ضبط زوايا عجلات السيارة ، لانها تتماشى بشكل صحيح ، والسبب هو أن احتكاك السيارة والطريق يهلك العفشة ويتلف الإطارات نفسها .



5- لا تترك أبدا خزان الوقود حتى يصل إلى النفاذ ، وتعتبر هذه العادة من العادات الخاطئة ، فعلي الأقل حاول أن تترك الربع على الأقل في خزان الوقود .

