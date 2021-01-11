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سيارات

احذر.. أخطاء تدمر سيارتك

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
هناك الكثير من الأشياء التي تقوم بها يمكنها أن تدمر سيارتك، وتقصر عمرها الإفتراضي، وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد "أبرز العادات السيئة التي تقوم بها تساهم في تدمير سيارتك.

1-  عند ملئ زيت المحرك بطريقة خاطئة في السيارة لأن الزيت يفقد لزوجته ، ويؤدي إلى تلفه على مر الزمان .

2-عدم إيقاف المحرك عند الإنتظار مع تشغيل جهاز التكييف ، ويعد هذا الامر من أكثر الاسباب التي تؤدي إلى تلف السيارة لأنه لابد من إعطاء محرك السيارة وقت كافي لكي يهدأ ، بالإضافة إلى تشغيل جهاز التكييف والسيارة في وضع الانتظار يؤدي إلى تلف المحرك .

3-ضبط هواء الإطارات الغير صحيح ، وهو إحدى العادات الخاطئة ، والتي يقع فيها معظم الناس ، فلا أحد يعرف أنها تؤثر على عفشة السيارة. 

4-ضرورة ضبط زوايا عجلات السيارة ، لانها تتماشى بشكل صحيح ، والسبب هو أن احتكاك السيارة والطريق يهلك العفشة ويتلف الإطارات نفسها .

5- لا تترك أبدا خزان الوقود حتى يصل إلى النفاذ ، وتعتبر هذه العادة من العادات الخاطئة ، فعلي الأقل حاول أن تترك الربع على الأقل في خزان الوقود .
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