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أخبار العالم

خالد بن سلمان: مشروع ذا لاين يؤكد أننا في قلب المستقبل

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:51 ص
الامير خالد بن سلمان
الامير خالد بن سلمان وولي العهد
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شريف سيد
هنأ الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على إطلاق مشروع "ذا لاين". 

وكتب الأمير خالد بن سلمان على تويتر: "بفخر واعتزاز أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على اطلاق مشروع (ذا لاين)". 

وأضاف: "المشروع الذي رسمه واطلقه ولي العهد ليؤكد بأننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكد الحلم والأمل، وهو من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولًا وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات". 

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن العمود الفقري للاستثمار في "ذا لاين" سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات. 

ونقلت العربية السعودية عن بن سلمان، إن البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" بتكلفة تتراوح بين 100 و200 مليار دولار. 

وتابع: "إعلان مشروع ذا لاين يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الـ 3 سنوات الماضية، والاستثمار في ذا لاين من السعودية ومستثمرين محليين وعالميين لمشروع نيوم". 

وأطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم مشروع "ذا لاين" العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون "ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقًا".

وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها "مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم".
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