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فن

أحمد السعدون ضيف إدوارد في القاهرة اليوم.. الأربعاء

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:07 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
يحل الفنان أحمد السعدون، الاربعاء المقبل ضيفا علي الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، في تمام الساعة العاشرة والنصف،  للحديث عن أعماله في الفترة الاخيره .

 ومن المنتظر أن يتحدث أحمد السعدون عن مشاركته في مسلسل"  دماء من ماء  " مع الفنان ميلاد يوسف والذي وصفه بأنه سيكون مفاجأة للجمهور . 

يذكر أن أبرز اعمال السعدون كان مسلسل "لقيت روحي وجار القمر وللحب جنون " الذين ساهموا في انطلاقته إلى الجمهور.

 برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل ، وإخراج عبد الرحمن زهران.

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