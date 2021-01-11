أحمد السعدون ضيف إدوارد في القاهرة اليوم.. الأربعاء

يحل الفنان أحمد السعدون، الاربعاء المقبل ضيفا علي الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، في تمام الساعة العاشرة والنصف، للحديث عن أعماله في الفترة الاخيره .
ومن المنتظر أن يتحدث أحمد السعدون عن مشاركته في مسلسل" دماء من ماء " مع الفنان ميلاد يوسف والذي وصفه بأنه سيكون مفاجأة للجمهور .
يذكر أن أبرز اعمال السعدون كان مسلسل "لقيت روحي وجار القمر وللحب جنون " الذين ساهموا في انطلاقته إلى الجمهور.
برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل ، وإخراج عبد الرحمن زهران.