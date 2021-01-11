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أخبار العالم

بسبب جرائمها في اليمن.. أمريكا تعتزم تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:36 ص
ميلشيا الحوثي
ميلشيا الحوثي
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قسم الخارجي
كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن عزم الولايات المتحدة تصنيف ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، كمنظمة إرهابية أجنبية، اليوم الإثنين. 

ودعت اليمن، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال مليشيا الحوثي الإجرامية، التي تهدف إلى إنهاء العملية السياسية برمتها وتقويض جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها، واستمرار معاناة الشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن تلك الدعوة جاءت خلال مباحثات أجراها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، مع عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، تناولت تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وتفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وقال السعدي - خلال لقائه المندوبة الدائمة لسانت فينسنت والجرينادين والمندوب الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، والنائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة - "إن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران هي التي قامت بهذا العمل الإرهابي الذي استهدف الحكومة والتي شُكلت بموجب اتفاق الرياض ورحب بها المجتمع الدولي وشركاء السلام".

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