ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين صبري تتصدر تويتر بعد ظهور عمرو دياب مع شبيهتها روان بن حسين

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:38 ص
عمرو دياب وروان حسين
عمرو دياب وروان حسين
Advertisements
مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_صبري بعد ظهور شبيهتها روان بن حسين  مع عمرو دياب .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات "‏هي الدنيا كده يا تعيشي ياسمين صبري يا تعيشي دينا الشربيني" و "‏انا شوفتها ياسمين صبري ليه! وليه حاسه وشوشهم فوتوشب كدة!".

وقال أخرون "‏يعني االي مع عمرو دياب  مش ياسمين صبري !" و"‏شبيه عمرو دياب يرتبط بشبيهة ياسمين صبري في علاقة فوتوشوبية جدًا".

وظهرت روان بن حسين بصحبة عمرو دياب في إحدى المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها وعلقت قائلة "احتفلنا بعيد ميلاد صديقتي امس مع #الهضبة عمر دياب"


يذكر أن الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة كورونا الفنية.. تفاصيل إصابة محمد شاهين وروان بن حسين وتعافى زوجة ماجد المصري

نشرة كورونا الفنية | تامر فرج يعلن إصابته.. ولميس الحديدي تتواصل مع أبلة فاهيتا لتوضيح تفاصيل تعرضها للفيروس .. وتعافى زوجة ماجد المصري

روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة شتوية.. صور

بـ قبعة أنيقة.. روان بن حسين تظهر بإطلالة شتوية جذابة

بمكياج ناعم .. روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

برفقة دبدوب.. روان بن حسين تشارك متابعيها الاحتفال بأعياد الميلاد

ترشيحاتنا

انتخابات اتحاد الكرة.. وزير الرياضة ينهي الجدل حول إقامتها.. فيديو

أستاذ طب أطفال تكشف عن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بـ كورونا.. فيديو

طلب عاجل من عمدة واشنطن لـ الأمن الأمريكي

قرقاش: فتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية

عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل

حلمي طولان: طلبنا استعارة صلاح محسن من الأهلي ووافقنا على رحيل أسامة جلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم أكشن شهير يوجه رسالة قاسية لـ ترامب ويحذر الأمريكان.. فيديو

عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل

لحظات تحبس الأنفاس| السيول تجرف سيارة والسائق ينجو بأعجوبة.. فيديو