أخطاء شائعة تتلف الكمبيوتر واللاب توب





1. إبعاد الحيوانات الأليفة عن الكمبيوتر المحمول

لا تسمح لقطتك بالجلوس على الكمبيوتر لأن فروها يمكن أن يصل إلى مراوح النظام، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى ارتفاع درجة الحرارة وإفساد عملها





2..لا تأكل أمام جهاز الكمبيوتر





أي قطع طعام تقع في لوحة المفاتيح ستجذب في النهاية الضيوف غير المرغوب فيهم: الصراصير والنمل.



2. انقل الكمبيوتر المحمول بعناية

3. لف الكابلات بشكل صحيح

4. أغلقه وافتحه برفق.



لا تترك الكمبيوتر المحمول يعمل إذا لم تستخدمه أثناء النهار، لأن العمل المتواصل يؤدي إلى تآكل القرص الصلب وإتلاف نظام التبريد أيضًا. إذا كنت تستخدم الجهاز عدة مرات في اليوم ، فاستخدم وضع السكون

5. شراء وسادة تبريد الكمبيوتر المحمول.

تم اختراع الكمبيوتر المحمول لتوفير إمكانية التنقل ويعد أفضل مكان لوضع جهازك على وسادة التبريد كذلك احذرى الأبتعاد عن وضع الشاي أو القهوة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول.

تم اختراع الكمبيوتر المحمول لتوفير إمكانية التنقل ويعد أفضل مكان لوضع جهازك على وسادة التبريد كذلك احذرى الأبتعاد عن وضع الشاي أو القهوة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول.