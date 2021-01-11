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مرأة

أخطاء شائعة تتلف الكمبيوتر واللاب توب

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:52 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 الكمبيوتر المحمول "اللاب توب" هو أداة العمل الأكثر شيوعًا اليوم، لكننا نادرًا ما نفكر إذا استخدمناه بشكل صحيح، ومع ذلك قد يؤثر الإهمال البسيط على عمله ويؤدي إلى أضرار جسيمة.

إليك وفقا لموقع  Bright Side  كيفية التعامل مع جهازك بشكل صحيح لإطالة عمره.

1. إبعاد الحيوانات الأليفة عن الكمبيوتر المحمول

لا تسمح لقطتك بالجلوس على الكمبيوتر لأن فروها يمكن أن يصل إلى مراوح النظام، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى ارتفاع درجة الحرارة وإفساد عملها

2..لا تأكل أمام جهاز الكمبيوتر

أي قطع طعام تقع في لوحة المفاتيح ستجذب في النهاية الضيوف غير المرغوب فيهم: الصراصير والنمل.

2. انقل الكمبيوتر المحمول بعناية
حاول توخي الحذر الشديد مع الكمبيوتر المحمول الخاص بك عند نقله إذا لم يكن يتضمن محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD). يمكن أن يتعرض محرك القرص الصلب الميكانيكي للتلف إذا اهتز كثيرًا أثناء نشاطه لأنه يحتوي على العديد من الأجزاء المتحركة التي تنكسر بسهولة. نتيجة لذلك ، ستفقد جميع بياناتك.

3. لف الكابلات بشكل صحيح

لا تقم بلف كابلات الكمبيوتر بزوايا غريبة أو لفها حول حواف حادة فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى إضعاف القابس بالإضافة إلى مشاكل الشحن.

4.  أغلقه وافتحه برفق.
لا يمكنك التقاط كمبيوتر محمول من خلال حمل الشاشة فقط - قد يكون هذا هو الجزء الأكثر هشاشة في الجهاز بأكمله، إذا كنت تمسك الزاوية ، فإنها تسبب ضغطًا على هذا الجانب ويمكن أن تتسبب في ثنيها وانقطاعها بمرور الوقت، افتح الغطاء وأغلقه برفق ، وأمسكه من المنتصف.

لا تترك الكمبيوتر المحمول يعمل إذا لم تستخدمه أثناء النهار، لأن العمل المتواصل يؤدي إلى تآكل القرص الصلب وإتلاف نظام التبريد أيضًا. إذا كنت تستخدم الجهاز عدة مرات في اليوم ، فاستخدم وضع السكون

5. شراء وسادة تبريد الكمبيوتر المحمول.

تم اختراع الكمبيوتر المحمول لتوفير إمكانية التنقل ويعد أفضل مكان لوضع جهازك على وسادة التبريد كذلك احذرى الأبتعاد عن وضع الشاي أو القهوة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول.
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