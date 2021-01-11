أخبار الرياضة| علاء نبيل يتعرض لحادث مروري.. وزيزو يطلب الرحيل والزمالك يرد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
- تعرض علاء نبيل نجم نادي المقاول السابق، لحادث مروري أثناء قيادته سيارته على إحدى الطرق السريعة.
أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك طلب الرحيل عن الفريق.
كشف شبكة "سكاي سبورت" أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي يعتبر هدفا ذو أولوية كبيرة لنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الأسطورة "زين الدين زيدان" خلال سوق الإنتقالات الصيفية
قال هشام بنصالح، وكيل أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عدلي القيعي سافر من أجل إنهاء صفقة جيرالدو دون الرجوع له.