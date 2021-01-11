أخبار الرياضة| علاء نبيل يتعرض لحادث مروري.. وزيزو يطلب الرحيل والزمالك يرد

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- تعرض علاء نبيل نجم نادي المقاول السابق، لحادث مروري أثناء قيادته سيارته على إحدى الطرق السريعة.



