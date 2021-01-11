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رياضة

صالح جمعة يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عبد الله

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:36 ص
صالح جمعة وعبد الله
صالح جمعة وعبد الله جمعة
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مصطفى كرم
هنأ صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، شقيقه  عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده ال 25.

ونشر صالح جمعة عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع عبد الله جمعة وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي العمر كله يارب". 


يذكر أن الزمالك فاز، امس، على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الجيش بالسويس في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 17 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش وسدد يوسف اوباما كرة برأسه داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 تبعدها دفاعات الطلائع الى ضربة ركنية.


أضاف إمام عاشور هدف فريق الزمالك الثالث فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 71 من زمن اللقاء 

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