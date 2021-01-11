ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ممرضة تعزل نفسها في كرفان 9 أشهر خوفًا من كورونا.. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:11 ص
ممرضة
ممرضة
Advertisements
عزة عاطف
أغلقت ممرضة بريطانية على نفسها في كرفان لمدة 9 أشهر من أجل حماية والدتها البالغة من العمر 84 عامًا من فيروس كورونا المستجد.

تمكنت ممرضة من عزل نفسها في كرفان لمدة تسعة أشهر من أجل والدتها المسنة من فيروس كورونا، لكنهم تمكنوا أخيرًا من العودة إلى المنزل بعد أن تلقت والدتها اللقاح في ديسمبر.

عاشت «سارة لينك» وزوجها جاري داخل الكرفان في كرادلي وهي قرية في بلاك كنتري، بهدف حماية والدة سارة البالغة من العمر 84 عامًا من الإصابة بالفيروس أثناء استمرارهما في العمل.

عملت سارة كممرضة لمدة 17 عامًا، في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام ويدير جاري شركة لبيع الأسماك.  

لقد اشتروا الكرفان مقابل 600 جنيه إسترليني في مارس من العام الماضي في بداية الوباء معتقدين أنه لن يكون سوى حل مؤقت.

وفي حديثها إلى بي بي سي، قالت سارة بأنهم يعتقدون أنهم سيعيشون في الكرفان لبضعة أسابيع ولم يعتقدوا أبدًا أنهم سيبقون هناك لمدة 9 أشهر.

قالت: "كنا نعتقد أن الأمر سيستغرق أربعة من 4 إلى 12 أسبوعًا كحد أقصى، ثم جاء الصيف وذهب وبعد 9 أشهر كنا لا نزال نعيش هناك". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طفل يلقى مصرعه على يد عشيق والدته..والسجن 8 سنوات عقوبة الأم| صور

المال وحده لا يكفي .. 2.2 مليون فلبينية محرومات من لذة الأمومة بسبب لقمة العيش

زوج مصري يجوب العالم بـ كرفان مع زوجته الألمانية .. فيديو

بسبب كورونا .. قبلات و دموع بين أم ونجلتها خلف حوائط زجاجية فى مستشفى فرنسية

سافر 30 دولة في كرفان.. مصري يجوب العالم رفقة زوجته وطفله

كراكون في الشارع.. رحالة مصري يروي تجربته بالعيش داخل كرفان مع زوجته

ترشيحاتنا

آل الشيخ: 6 ملايين دولار مكافأة البطولة العربية وطلب الزمالك تم رفضه

نتيجة سحرية.. تناول هذا المشروب مرتين ينقص الوزن أثناء النوم

كيفية خفض السكر التراكمى بسرعة.. تعرفى كيف

8 فبراير.. واتساب يطلق شروط إجبارية وعدم الموافقة عليها تعنى الحذف..فيديو

بعد شكوى صاحب لولاكي.. الموسيقيين تتدخل لعلاج على حميدة

خبير أمن معلومات يحذر من كارثة في استخدام واتساب 8 فبراير ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تعزل نفسها في كرفان 9 أشهر خوفًا من كورونا.. صور

نجم أكشن شهير يوجه رسالة قاسية لـ ترامب ويحذر الأمريكان.. فيديو

عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل