ممرضة تعزل نفسها في كرفان 9 أشهر خوفًا من كورونا.. صور





تمكنت ممرضة من عزل نفسها في كرفان لمدة تسعة أشهر من أجل والدتها المسنة من فيروس كورونا، لكنهم تمكنوا أخيرًا من العودة إلى المنزل بعد أن تلقت والدتها اللقاح في ديسمبر.





عاشت «سارة لينك» وزوجها جاري داخل الكرفان في كرادلي وهي قرية في بلاك كنتري، بهدف حماية والدة سارة البالغة من العمر 84 عامًا من الإصابة بالفيروس أثناء استمرارهما في العمل.





عملت سارة كممرضة لمدة 17 عامًا، في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام ويدير جاري شركة لبيع الأسماك.





لقد اشتروا الكرفان مقابل 600 جنيه إسترليني في مارس من العام الماضي في بداية الوباء معتقدين أنه لن يكون سوى حل مؤقت.





وفي حديثها إلى بي بي سي، قالت سارة بأنهم يعتقدون أنهم سيعيشون في الكرفان لبضعة أسابيع ولم يعتقدوا أبدًا أنهم سيبقون هناك لمدة 9 أشهر.





قالت: "كنا نعتقد أن الأمر سيستغرق أربعة من 4 إلى 12 أسبوعًا كحد أقصى، ثم جاء الصيف وذهب وبعد 9 أشهر كنا لا نزال نعيش هناك".

أغلقت ممرضة بريطانية على نفسها في كرفان لمدة 9 أشهر من أجل حماية والدتها البالغة من العمر 84 عامًا من فيروس كورونا المستجد.