ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. اتحاد الكرة يدرس إلغاء كافة مسابقات الناشئين بالدوري.. وأشرف زكي يعزي حسن الرداد في وفاة والدته

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:57 ص
شوبير
شوبير
Advertisements
مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: 


احتفل كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بفوز فريقه على نظيرة ساسولو "3_1" في إطار مواجهات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. 

ونشر رونالدو صورة له من اللقاء وعلق عليها قائلا "ثلاث نقاط أخرى مهمة جدا..سغيذ لأنني قدمت مساهمتي". 



شارك الكابتن سيد معوض جمهورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لة مع حسام غالي ومحمد ناجي جدو. 

وظهر سيد معوض  مع جدو وحسام غالي  من داخل أحد الكافيهات الكبري بالقاهرة بعد إعلان جدو اعتزاله كرة القدم نهائيا. 



كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اتجاة اتحاد الكرة المصري لإلغاء كافة مسابقات الناشئين هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏صدق او لا تصدق اللجنه الاحاديه تفكر في الغاء كل مسابقات الناشئين هذا الموسم!!!".


حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم العزاء في والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "بكل مشاعرى اشاطر الابن الغالى حسن الرداد فى وفاه ست الحبايب الام العظيمه الغاليه ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ضيفا ثقيلا على بينفينتو.. وإنتر يسعى لمصالحة جماهيره أمام ساسولو

يوفنتوس يسعى لضم ساسولو إلى قائمة ضحاياه بـ الدوري الإيطالي

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام ساسولو بالدوري الإيطالي

يوفنتوس يفوز على ساسولو 3 - 1 في الدوري الإيطالي

شوبير.. اتحاد الكرة يدرس إلغاء كافة مسابقات الناشئين بالدوري

أول تعليق من رونالدو بعد فوز يوفنتوس على ساسولو 1/3

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. وإيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي

الذهب يسقط.. انخفاض غير متوقع في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 11-1-2021

الدعاء المعجزة لمن تأخر حملها

هل السحر للخير حرام ؟.. خطأ شائع يحول حياتك لجحيم

هتفضل باقى بأعمالك.. روجينا تنعى هادي الجيار

إيناس الدغيدى الأحدث.. فنانون هزموا فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم

عانقتهن في اللحظات الأخيرة.. حريق يودي بحياة أم وبناتها الثلاث والسبب مجهول