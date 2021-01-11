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التعليم العالي: الجامعات مستمرة في الدراسة "أونلاين" حتى 16 يناير "فيديو"

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:33 ص
حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
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ياسمين القصاص

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يأتي أي ضرر من تجمعات المدارس والجامعات يلحق بالوضع الصحي للبلاد، وذلك لأنه تم تحويل "الدراسة عن بعد"، منوهًا بأن الجامعات سوف تستمر في الدراسة عن بعد حتى 16 يناير الجاري، إضافة إلى تأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة نصف العام الدراسي، التي سوف تنتهي خلال 20 فبراير.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يوجد 20 كلية طب بيطري حكومي، وكلية واحدة طب بيطري خاص، حيث أنها تتخرج عدد 3400 طبيب بيطري خلال العام، كاشفا أن أعداد الأطباء البيطرين حسب تسجيلهم في النقابة البيطرية 74000 بيطري، مازال منهم من يمارس المهنة من 60 إلى 62 ألف طبيب، متابعا أن لجنة قطاع الطب البيطري ونقيب الأطباء البيطريين السابق اقترحوا على المجلس الأعلى للجامعات أن يكون هناك عام خاص بالتدريب العملي لجميع الأطباء البيطريين الخريجين من طب بيطري.

 

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن يوجد بالدولة المصرية 1746 وحدة بيطرية على جميع مستوى المحافظات، تدفع 27 مديرية طب بيطري، من ضمنهم 55 وحدة عالية التجهيز، 478 مجزر، إضافة إلى 6 حدائق حيوان، موضحا أن وجود سنة تدريبية للخريجين يتوافق مع المعايير العالمية للتعليم.

 

وأكد أن كل جامعة لها حرية الاختيار في تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2020 /2021، إضافة إلى أن كل جامعة تضع جدول الامتحان الخاص بها بشكل مستقل وآليات اجراؤها وفق منظومة التعليم الهجين، حيث يتم إجراء الامتحانات في الفترة من 23 يناير 2021 وحتى 2 فبراير.

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