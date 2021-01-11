ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤجلات الدوري.. صدام عنيف بين بيراميدز ووادي دجلة اليوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:58 ص
بيراميدز ووادى دجلة
بيراميدز ووادى دجلة
Advertisements
عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة فى مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على نظيره بيراميدز بملعب الدفاع الجوى مساء اليوم فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ويسعى فريق بيراميدز إلى العودة من جديد إلى الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام البنك الأهلى فى ظل الرغبة في مواصلة المنافسة على لقب البطولة خاصة وأن الفريق يمتلك كتيبة من ألمع اللاعبين وعلى رأسهم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وغيرهم .

وفى المقابل يدخل وادى دجلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط .


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة وعصرية.. 10 صور تبرز جمال وأناقة ملك قورة في عيد ميلادها

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم