بينهم مُسن وطفلان.. إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

أصيب مُسن وعشرينية وطفلان باختناق وحروق متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق بمنزلهم بقرية الباجية بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مفاده نشوب حريق بأحد المنازل بدائرة المركز.





وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وبسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.









وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأحد المنازل بناحية قرية الباجية دائرة مركز المنشأة ونتج عن الحريق إصابة كل من "جلال علي"،75 سنه، باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة، و"هاله أحمد"،25 سنه، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، والطفل "أحمد علاء"، يبلغ من العمر عامًا واحدًا، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالفخذ والبطن والظهر حوالي 50% كما أصيبت "زينب علاء"، 3 سنوات، باختناق.



