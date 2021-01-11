إشادة برلمانية بمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية لـ تقسيم الجمهورية إلى مربعات.. نواب: القاهرة ستصبح فى قالب قانونى.. والمشروع يقضي على العشوائيات

نائب عن منظومة حصر الثروة العقارية:

تقطع عنق العناصر الإرهابية





برلماني:

منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية نقلة نوعية لمصر





نائب برلمانى:

منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تساهم في تحقيق التحول الرقمي لمصر









قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز، من بينها تقسيم الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن هذه المنظومة هى استكمال لقانون التصالح الذى سينتهى فى 1 إبريل المقبل، مؤكدين أن الهدف منه هو حصر جميع الوحدات العقارية وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الوحدات داخل كل محافظة للقضاء على العشوائية.

أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق، بمنظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إن هذه المنظومة استكمال لقانون التصالح الذى سينتهى فى 1 إبريل المقبل، مؤكدًا أن الهدف منه هو حصر جميع الوحدات العقارية وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الوحدات داخل كل محافظة للقضاء على العشوائية.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الثروة العقارية فى مصر ستصبح خلال الفترة المقبلة فى قالب قانونى وما تقوم به الدولة الآن الأحكام والاستحواذ على الداتا المعلوماتية للسيطرة على المنشآت الايلة للسقوط و قطع عنق العناصر الارهابية داخل القرى الموجودة بالمحافظات.

ومن جانبه أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء بخصوص إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، قائلا:"خطوة رائعة تساهم في تحقيق آمال مصر في التحول الرقمي علاوة على مساهمتها في عدد من القضايا الأخرى".

وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة في الفترة الأخيرة سنت تشريعات كانت بمثابة نقلة نوعية للعقارات في مصر، علاوة على قيام الدولة ببناء العديد من الوحدات السكانية التي ساهمت في حل مشكلة عدد من المناطق العشوائية، لافتا إلى ضرورة مساهمة مجلس النواب الجديد في خطة الدولة التي تهدف لتنفيذها بحلول عام 2030.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية ستساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية، قائلا:"في الفترة الماضية استطاعت مصر ان تحقق العديد من الإنجازات وقدرنا نرجع الشكل الحضاري ليها والفضل يرجع لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفترة المقبلة سنشهد ظهور عدد كبير من التطورات التكنولوجية التي ستعمل على جعل مصر تواكب العالمية".

أكد النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، على أهمية قرار الدولة بإعداد منظومة لحصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي لكافة العقارات ، مشيرًا إلى أن هذه المنطومة سوف تعيد مرة أخرى تفعيل السجل العقارى الذى تم ايقافه منذ مدة.

وأضاف "وطنى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذه المنظومة سوف تساعد في حل كافة المشكلات المتعلقة بالإسكان في مصر، بالإضافة لحل الفجوة التي حدثت منذ أكثر من 30 عاما بسبب الايجار القديم الذي تسعى الدولة لحل المشكلة الخاصة به من خلال إبرام عدد من القوانين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استغلال هذه المنظومة لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، علاوة على العمل على دعم منظومة التحول الرقمي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الدولة انجازات هائلة في مجال العقارات والإسكان بشكل عام.

يذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية.

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، وحضر الاجتماع أيضا بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.



