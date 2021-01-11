رئيس المركزي للتعمير: توسعات محور ترسا تهدف للحد من الاختناقات المرورية بالجيزة

أكد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمدينة الجيزة تهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بها وإعادة توزيع الحركة المرورية.





وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، خلال جولته مع اللواء أحمد راشد محافظ لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها المحور ترسا، أن تلك التوسعات تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية المتوقعة بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق.





وتابع محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، الأعمال الإنشائية للكوبرى الطائر نهاية شارع ترسا إتجاه المريوطية.

رافق محافظ الجيزة ورئيس الجهاز المركزى للتعمير كل من اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة ورؤساء جهاز التفتيش واحياء الهرم والطالبية.

