هذه المرة ليست في أمريكا .. فيسبوك يغلق حسابات مسئولين كبار

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية ، عن قيامها بإجراءات منع جديدة بحق سياسيين تجاوز القواعد التي وضعها الشركة لموقعها للتواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة لم تكن الإجراءات في أمريكا أو بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بل في بلدٍ أفريقي، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وذكرت شركة فيسبوك، أنها قامت بإغلاق عدد من حسابات كبار المسؤولين في أوغندا بسبب "التلاعب" بالانتخابات.





وحددت الشركة ، عدد الحسابات المغلقة بأكثر من 50 حسابًا ، تابعين لحركة المقاومة الوطنية في أوغندا .





وأمام ذلك، طالبت الحركة باتخاذ موقف حيال خطوة فيسبوك، قائلة: "عار على القوات الأجنبية التي تعتقد أنها قادرة على مساعدة وتعيين قيادة بمثابة دمية في أوغندا من خلال تعطيل حسابات مؤيدي الحركة القومية الثورية.. لن تستطيعوا الإطاحة بالرئيس كاجوتا موسيفيني".



