برلماني سابق: استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد فرصة عظيمة للترويج السياحي

أشاد النائب السابق رضا البلتاجي بمجهودات وزارة السياحة والآثار للترويج للسياحة المصرية داخليًا وخارجيًا ، لافتًا إلى أن السياحة هي مصدر الدخل القومي لأي دولة ، ومصر لديها من المقومات السياحية والطبيعية مايؤهلها لتكون فى صدر دول العالم السياحي ، مشيرًا إلى أن مصر ينقصها فقط الاستفادة من خبرات دول العالم المتقدم ، إلى جانب ضرورة الإستفادة من العامل البشري واستغلاله الاستغلال الأمثل.





وأشار" البلتاجي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، و التى من المقرر انعقادها خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمثابة فرصة عظيمة للترويج السياحي في الداخل والخارج ، مشددًا على ضرورة استثمار هذه البطولة جيدًا سياحيًا.





و شدد على ضرورة نشر الوعي السياحي ، إلي جانب تفعيل دور وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن هذا هو دور الإعلام الحقيقي فى التثقيف وتوعية المواطن المصري بكيفية التعامل مع السائح ، لضمان الخروج بصورة مشرفة ، لاسيما أن هذا الحدث يحظى باهتمام دولي وعالمى، حيث يشارك فى البطولة 32 دولة على مستوى العالم، " معقبًا بأن مصر ستعطى درس للعالم كله فى كيفية إدارة بطولة فى ظل الظروف الراهنة" ، مناشدًا جميع فئات الشعب المصري بضرورة تضافر الجهود لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق بالوجه الحضاري بالدولة المصرية.





كما أشاد البلتاجي بجهود هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021، وحرصه الشديد على إقامة هذه البطولة فى التوقيت المحدد لها ، معقبًا:" كون مصر تستضيف مبارة كبيرة بهذا الثقل، متحدية كل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ، يعد بمثابة إنجاز حقيقي ، فى ظل وضع إستثنائي غير معتاد بمنافسات كرة اليد، وتراجع العديد من دول العالم عن ممارسة أنشطتها الرياضية وغيرها ".





جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء أمس ، الأحد، اجتماعًا مشتركًا لأول مرة مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية؛ نظرًا لما تتطلبه المرحلة الحالية من أعمال للترويج للسياحة المصرية داخليًا وخارجيًا، ولاسيما مع إطلاق "مبادرة شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وفي ظل الاستعداد للترويج للسياحة العربية، وتزامنًا مع قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية، استعدادًا للموسم السياحي المقبل.





واستهل الدكتور خالد العناني، الاجتماع بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به هاتين اللجنتين في الترويج للسياحة المصرية داخليًا وخارجيًا، مشيرا إلى أهمية تضافر هذه الجهود بما يساهم في إبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.





وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة ومنها تطوير وإثراء الموقع الالكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وجعله أكثر جذبا للمتصفحين مما يعمل تشجيع السائحين علي زيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية المختلفة.





كما تم استعراض محاور الحملة الترويحية لمبادرة "شتي في مصر" علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها الوزارة مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وسيتم تفعيلها في الفترة ما بين 15 يناير الجاري وحتي 28 فبراير 2021، وذلك من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس لأعلى للآثار تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.